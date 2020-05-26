الأعلى للإعلام: 50 مليون جنيه الحد الأدنى لترخيص القناة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حدد المجلس الأعلى للإعلام، نموذجًا لترخيص الوسيلة الإعلامية العامة وموقعها الإلكتروني، حيث طلب في بداية البيانات اسم الشركة ونوعها وأغراضها ورأسمالها المرخص به.

وأكد المجلس، أنه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المرخص به عن 50 مليون جنيه للقناة العامة أو القناة الإخبارية الواحدة، و30 مليون جنيه للقناة المتخصصة الواحدة و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

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كما اشترط المجلس، على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بنسبة 35% على الأقل من رأسمال الشركة.

وطلب المجلس، رأسمال الشركة المُصدر، ورأسمال الشركة المدفوع، ونوع نشاطها، واسم القنوات المملوكة للشركة وعددها وتخصصها، والقدرات المالية للشركة، وطرق تمويل الشركة، ومصادر تمويل الشركة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وألقابهم وجنسياتهم، فضلاً عن كافة بيانات الوسيلة الإعلامية المراد ترخيصها كما هو مبين بالنموذج المرفق.

وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويًا وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.