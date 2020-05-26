محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رايس ماروتو الليرا (María Reyes Maroto Illera)، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، في ظل إعلان إسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.
وناقش الوزيران، استئناف النشاط السياحي بين البلدين في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الجانبين لضمان سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع في البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.
كما بحثا سبل تبادل أجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات والمقاصد السياحية المصرية في هذا المجال.
واتفق الوزيران، على العمل على تجديد وتطوير اتفاقية التعاون المشتركة في مجال السياحة بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2001، بحيث تتناول تعزيز التكامل في المجال السياحي، وإبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، حيث زار مصر 100.000 سائح إسباني عام 2019.
ويأتي هذا الاتصال التليفوني مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ومن قبله مع وزير السياحة اليوناني، على خلفية إعلان عدد من الدول الأوروبية عن قرب استئناف الأنشطة السياحية اعتبارًا من شهر يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر بإجراءات احترازية.. وزير السياحة يبحث مع نظيره الإسباني استئناف النشاط السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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