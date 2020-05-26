قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده لن تصاب بهستيريا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرًا إلى أن موسكو ستدرس بعناية خطوات أخرى.
أضاف لافروف، خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمنالجماعي عبر الفيديو كونفرنس، اليوم الثلاثاء:"لن تكون لدينا أية نوبة غضب، سوف نقترب بعناية من تحليل هذا الوضع، بالاعتماد على مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا"، وقبل كل شيء جمهورية بيلاروس، التي تشكل معنا في إطار هذا الاتفاق مجموعة واحدة من البلدان".
كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" خطوة مؤسفة؛ لأن هذه الوثيقة تعتبر أساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تقلل من انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.