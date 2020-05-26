ارتفاع إصابات كورونا فى باكستان إلى 58278 حالة

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 58278 إصابة في أنحاء البلاد.

وذكرت السلطات، في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أنه تم تسجيل 20654 إصابة بالفيروس في إقليم بنجاب كما ظهرت 23507

إصابات في إقليم السند، في حين تم اكتشاف 8080 إصابة في خيبر بختونخوا إضافة إلى تسجيل 3468 إصابة في بلوشستان و630 حالة في جيلجيت بالتستان و1728 في العاصمة إسلام آباد فضلًا عن ظهور 211 إصابة في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.

وأشارت السلطات إلى أن 1202 شخصًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما تماثل 18314 آخرين للشفاء.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن عن تخفيف قيود الإغلاق تدريجيًا بعد شهر ونصف الشهر من خضوع البلاد للإغلاق.

