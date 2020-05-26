أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 58278 إصابة في أنحاء البلاد.
وذكرت السلطات، في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أنه تم تسجيل 20654 إصابة بالفيروس في إقليم بنجاب كما ظهرت 23507إصابات في إقليم السند، في حين تم اكتشاف 8080 إصابة في خيبر بختونخوا إضافة إلى تسجيل 3468 إصابة في بلوشستان و630 حالة في جيلجيت بالتستان و1728 في العاصمة إسلام آباد فضلًا عن ظهور 211 إصابة في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.
وأشارت السلطات إلى أن 1202 شخصًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما تماثل 18314 آخرين للشفاء.
يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن عن تخفيف قيود الإغلاق تدريجيًا بعد شهر ونصف الشهر من خضوع البلاد للإغلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا فى باكستان إلى 58278 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.