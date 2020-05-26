الدفاع الروسي: قواتنا المسلحة تحصل على أحدث الأسلحة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية حصلت منذ بداية العام الحالي على 58 طائرة ومروحية حديثة وأكثر من 750 آلية عسكرية أخرى.
على أكثر من 750 نموذجا من أحدث الأسلحة، من بينها 58 طائرة حربية ومروحية، وأكثر من 40 مركبة قتال مدرعة، وأكثر من 500 مركبة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى 75 طائرة مسيرة".
وقال شويجو، خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: " لقد حصلت القوات المسلحة منذ مطلع هذا العام
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