أوكرانيا تُسجل 339 إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن إجمالي عدد الإصاباتبفيروس كورونا بلغت 21584 من بينها 1581 طفلًا و4183 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.
وأوضح وزير الصحة الأوكراني أن 35 طفلًا و71 عاملًا في الرعاية الصحية أصيبوابالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تماثل 341 شخصًا للشفاء وتوفي 21 آخرون، وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 7575، في حين توفي 644 شخصًا منذ تفشي الفيروس في البلاد.
وتم تسجيل أعلى معدل للإصابات الجديدة في منطقتي لافيف وريفني ومدينة كييف.
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