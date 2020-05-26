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1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا فى السعودية

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 كشفت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في

المملكة إلى 411 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في

مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1931 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 76726 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2782 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 48450.

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