1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا فى السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فيالمملكة إلى 411 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، فيمؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1931 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 76726 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 2782 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 48450.
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