البحرين تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها

الإلكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين ، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.

وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.