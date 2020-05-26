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البحرين تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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 أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

 

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها

الإلكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين ، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.

 

وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.

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