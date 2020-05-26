بوتين: العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية سيجري في 24 يونيو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن العرض العسكري الكبير بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للنصر في الحرب الوطنية الكبيرى على النازية سيجري في موسكو في 24 يونيو المقبل.
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء في إشارة إلى موعد إجراء العرض:
وأصدر بوتين أمرا بالبدء بالتحضير لإجراء العرض،موعزا لشويغو بتأمين أكثر نظام سلامة صرامة لتقليل كل المخاطر إلى أدنى حد.
وقال بوتين خلال اجتماع مع شويغو اليوم الثلاثاء، إن حياة الناس وصحتهم وسلامتهم هي المعيار الأساسي لدى إجراء إي فعالية.
وأضاف بوتين أنه يستحيل مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي خلال مسيرة"الفوج الخالد"، لذلك سيتم تأجيل هذه المسيرة إلى 26 يوليو، ما بعد إجراء عرض قوات البحرية الروسية.
واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا.
وتعهد بوتين خلال كلمته إلى مواطني البلاد في عيد النصر 9 مايو، بأن يتم الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، على نطاق واسع وبشكل لائق في وقت لاحق.
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