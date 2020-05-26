عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها للاجئين السوريين

4318 خدمة
واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب، في مرحلته الرابعة، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقام المركز من يناير 2020 حتى أبريل 2020 بتقديم 4318 خدمة وزعت على 1724 مستفيدا، فيما جرى تركيب 119 طرفا صناعيا استفاد منها 119 فردا، وبلغ عدد خدمة الأطراف التجميلية التقويمية المقدمة 44 خدمة استفاد منها 28 شخصا، وتنفيذ 181 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية وزعت على 178 فردا. وجرى تقديم 266 حالة تدريب على الأطراف الصناعية، بلغ عدد المستفيدين منها 157 فردا، فيما جرى تنفيذ 350 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية «الصيانة» استفاد منها 298 فردا، وتقديم 3358 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي»، بلغ عدد المستفيدين منها 944 شخصا.
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