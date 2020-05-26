عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها للاجئين السوريين

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم، إذ راجع العيادات 279 مريضا، أمس، بينما استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضا، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلا، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات. واستقبلت العيادة النسوية 49 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 8 مرضى ممن يعانون التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما جرى عمل تحليل لـ21 مراجعا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء صور أشعة لـ11 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 198 وصفة طبية.

4318 خدمة

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب، في مرحلته الرابعة، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقام المركز من يناير 2020 حتى أبريل 2020 بتقديم 4318 خدمة وزعت على 1724 مستفيدا، فيما جرى تركيب 119 طرفا صناعيا استفاد منها 119 فردا، وبلغ عدد خدمة الأطراف التجميلية التقويمية المقدمة 44 خدمة استفاد منها 28 شخصا، وتنفيذ 181 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية وزعت على 178 فردا. وجرى تقديم 266 حالة تدريب على الأطراف الصناعية، بلغ عدد المستفيدين منها 157 فردا، فيما جرى تنفيذ 350 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية «الصيانة» استفاد منها 298 فردا، وتقديم 3358 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي»، بلغ عدد المستفيدين منها 944 شخصا.