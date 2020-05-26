الاتحاد الأوروبي يحثّ الصين على احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ

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وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والذي يمثل الحكومات الأوروبية، “نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية”.
وأضاف بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الاتحاد الأوروبي واليابان “لديهما ذات الأفكار” بشأن الصين وقال “لسنا سذج فيما يتعلق بالسلوك الصيني”. كذلك، أشار إلى أن #أوروبا تدعم مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
واقترح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قانونا للأمن من شأنه أن ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ. ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.
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