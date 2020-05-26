الجيش الأميركي: روسيا نشرت المزيد من المقاتلات في ليبيا

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وقال البيان أنه “من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية دعما جويا وثيقا ونيران هجومية لمجموعة واجنر التي تساند الجيش الوطني الليبي في قتال حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا”.
وأضاف أن الطائرات وصلت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا حيث أعيد طلاؤها للتمويه على أصلها الروسي. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في روسيا للتعليق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أدانت ما تصفه بتدفق سيل هائل من السلاح والمقاتلين على ليبيا انتهاكا لحظر على تزويد الأطراف الليبية بالسلاح
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