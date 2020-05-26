كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:20 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “الصين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية وذلك في ظل تأثير جائحة كورونا الكبير على الأمن القومي”. ونسب التلفزيون إلى الرئيس الصيني الذي يرأس اللجنة العسكرية المركزية في الصين قوله إن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية، مضيفا أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة.

وجاءت تصريحات بينغ خلال حضوره اجتماعا عاما لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يدعو للاستعداد للقتال المسلح وسط تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.