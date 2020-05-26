كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس: إعادة فتح المقاهي والمطاعم بعد شهرين من إغلاق كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، عن فتح المقاهي والمطاعم، بعد غلق استمر أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا الجديد، منذ اعلان الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي.

وسمحت السلطات بإعادة الفتح مع بداية المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد، ما مكن الآلاف من المعطلين مؤقتاً من استئناف عملهم تدريجياً اليوم.

واشترطت السلطات استقبال الزبائن لحمل المشروبات، والوجبات فقط دون جلوس أو مكوث في المقاهي والمطاعم، لتفادي التجمعات والاختلاط، كما حجرت تدخين النرجيلة في هذه المرحلة.

وستمتد هذه المرحلة حتى تاريخ 4 يونيو المقبل لتستأنف بعدها المقاهي نشاطها بشكل عادي.

وخلت جادتي الشارع الرئيسي وسط العاصمة الحبيب بورقيبة من الطاولات والكراسي صباح اليوم، واكتفت المقاهي بتزويد زبائنها بالمشروبات في أكواب بلاستيكية واحترام التباعد الجسدي.

وخير عدد من المطاعم في الشارع تأجيل العودة رسمياً بعد احتفالات العيد وبدأت اليوم بحملات تنظيف للمحلات.

ويبدأ بعد غد الخميس استئناف الدروس لطلاب الثانوية العامة استعداداً لإجراء الاختبارات الوطنية المؤهلة لدخول الجامعات.

وأخضعت وزارة التربية المعلمين والطلاب المتحدرين من مناطق تفشى فيها الفيروس، لاختبارات سريعة تظهر نتائجها في 15 دقيقة قبل استئناف الدروس.

ومع انحسار أعداد المصابين الجدد بالفيروس إلى الصفر، عدا إصابات محدودة للمرحلين من الخارج والخاضعين للحجر الصحي الإجباري، حددت السلطات 24 يونيو المقبل لرفع الحجر الصحي، بصفة كاملة.

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هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.

وأضافت "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ذكرت أيضا، أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفا و269، فيما تماثل مليونان و232 ألفا و593 شخصا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.