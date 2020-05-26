كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة طيران مدعومة من قطر تعلن إفلاسها بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة طيران تساهم بها الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى للحصول على حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، في الوقت الذي تواجه فيه الانكماش الحاد في الرحلات الجوية الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت شركة "لاتام إيرلاينز" الأمريكية الجنوبية، التي تتخذ من العاصمة التشيلية سانتياغو مقرا لها، إنها وبعض شركاتها التابعة بدأت مساعي لإعادة الهيكلة في الولايات المتحدة.

وتهدف الشركة إلى مواصلة العمل، وتأمل في خفض ديونها وإيجاد مصادر تمويل جديدة عبر عملية الإفلاس، مضيفة أن رحلات الركاب والبضائع ستستمر في العمل، وستواصل دفع رواتب الموظفين.

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وقالت "لاتام" إن تسجيل الإفلاس يحظى بدعم عائلتين تمتلكان حصصا ضخمة في الشركة، بالإضافة إلى مساهم كبير من الخطوط الجوية القطرية.

ويتضمن ملف الإفلاس الشركة الأم، "لاتام إيرلاينز غروب"، وشركات الطيران التابعة لها في كولومبيا وبيرو والإكوادور، بالإضافة إلى أنشطتها التجارية في الولايات المتحدة.

و"لاتام" لا تشمل الشركات التابعة لها في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، وقالت إنها تجري محادثات مع الحكومة البرازيلية بشأن كيفية استمرار عملياتها هناك.