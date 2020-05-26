كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة البرازيلية تفتش مسكن حاكم ريو دي جانيرو في تحقيق فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الشرطة في البرازيل، اليوم الثلاثاء، مذكرات تفتيش وضبط في مساكن حاكم ولاية ريو دي جانيرو، ويلسون ويتزل، في إطار تحقيق فساد بشأن فيروس كورونا، وفقًا لما قاله مصدران وبيان.

وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إنها تحقق في فساد ينطوي على استخدام الأموال العامة الموجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في ولاية ريو دي جانيرو، دون ذكر هوية الأهداف، كما أوردت وكالة "رويترز".

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى المحافظ للحصول على تعليق فوري.

الشرطة تخدم 12 أوامر تفتيش وضبط، وقال بيان الشرطة: "شكر".

وقالت المصادر، إن التحقيق يبحث في مخالفات مزعومة تتعلق بالمستشفيات التي اقيمت لعلاج المرضى المصابين بفروس كورونا.

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داهمت الشرطة بالاسيو لارانجيراس، المقر الرسمي للحاكم، ومنزله الشخصي في حي غراجاي.

وأصدرت أوامر التفتيش والحجز من قبل محكمة العدل العليا (STJ)، ثاني أعلى محكمة في البرازيل.

وذكر مصدر بالشرطة الفيدرالية، أنه لم يتم إصدار مذكرات اعتقال.

وقد قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع الوافدين البرازيل من دخول الولايات المتحدة بسبب كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الإصابات بكورونا بمليون و685 ألف حالة إصابة، و99 ألف حالة وفاة، وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ363 ألف حالة إصابة، و22 ألف حالة وفاة.