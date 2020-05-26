كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الغرفة الأمريكية تطالب الصين بالحفاظ على الحكم الذاتي لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق من أن تشريع الأمن القومي الصيني المقترح في هونج كونج يمكن أن يقوض استقلاليتها بموجب إطار "دولة واحدة ونظامان"، وطالبت بكين بتخفيف حدة الوضع.

وقالت أكبر مجموعة أعمال أمريكية، في بيان لها، إنه سيكون من "الخطأ الفادح" أن يتم تعريض للخطر وضع هونج كونج الخاص، الذي كان أساسيًا لدورها كوجهة استثمارية جذابة ومركز مالي، كما أوردت وكالة "رويترز".

كما حثت الحكومة الأمريكية على الحفاظ على علاقات بناءة مع هونج كونج، وقالت، إن التغييرات بعيدة المدى في وضع هونج كونج كإقليم منفصل بموجب قانون الولايات المتحدة سيكون لها آثار خطيرة على الشركات الأمريكية التي تعمل هناك.

اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، قانونا أمنيًا من شأنه أن يحد من الوضع القانوني المنفصل لهونج كونج، وهي خطوة يقول قادة الأعمال والدبلوماسيون إنها يمكن أن تمثل نقطة تحول في أكثر مدن الصين حرية. ومن المتوقع أن يناقشها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ويوافق عليها يوم الخميس.

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وحثت الغرفة الأمريكية، التي تمثل الشركات الأمريكية التي لها وجود كبير ومصالح طويلة الأمد في كل من هونج كونج والصين، بكين على نزع فتيل الوضع بشكل سلمي.

وقالت المجموعة: "سيكون من الخطأ الجسيم على عدة مستويات تعريض الوضع الخاص لهونج كونج للخطر وهو أمر أساسي لدورها كوجهة استثمارية جذابة ومركز مالي دولي."

وناشدت إدارة "ترامب" بمواصلة إعطاء الأولوية للحفاظ على علاقة إيجابية وبناءة بين الولايات المتحدة وهونج كونج.

وقالت، إن مراجعة وضع هونج كونج بموجب القانون الأمريكي كمنطقة منفصلة سيكون لها "آثار خطيرة على هونج كونج والأعمال الأمريكية، خاصة تلك التي لها عمليات تجارية تقع هناك والتي تمارس تأثيرًا إيجابيًا لصالح القيم الأساسية لهونج كونج".