كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مصادر: البرتغال وبريطانيا تجريان مباحثات لتأمين "جسر جوي" للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري البرتغال وبريطانيا محادثات لمحاولة تأمين ممر جوي للسياح يسمح للزوار البريطانيين بتجنب الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد عند العودة إلى الوطن، حسبما أعلن مصدران برتغاليان على دراية بالوضع.

وقال مصدر، إن المحادثات لا تزال في مرحلة أولية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال آخر، إن الحكومة سعت إلى ممر جوي لكل من السائحين البرتغاليين الذين يزورون بريطانيا والعكس بالعكس، وكان يأمل أن تفيد حصيلة الفيروس المنخفضة نسبيًا في البرتغال مقارنة بدول مثل إسبانيا أو بريطانيا السياحة.

تضرر الاقتصاد البرتغالي المعتمد على السياحة بشدة من الوباء وعمليات الإغلاق اللاحقة في الداخل والخارج، وتحاول السلطات إنقاذ جزء على الأقل من موسم الصيف الحاسم.

ستقدم بريطانيا، المصدر الرئيسى للسياحة للبرتغال، الحجر الصحى للمسافرين القادمين من الخارج اعتبارًا من 8 يونيو، بما فى ذلك عودة البريطانيين. يتعين على المسافرين عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا.

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في عام 2019، زار البرتغال أكثر من 16 مليون سائح أجنبي، نحو 20 ٪ منهم من بريطانيا.

يبلغ عدد الوفيات في البرتغال 1330 وعدد الحالات في 30,788 مجرد جزء من عدد القتلى في إسبانيا المجاورة البالغ حوالي 27,000 قتيل وأكثر من 235.000 مصاب.

وقالت وزارة الخارجية، إن البرتغال طلبت معلومات إضافية بعد قرار الحجر الصحي البريطاني. على الرغم من أنها لن تؤكد أو تنفي أي محادثات محددة بشأن ممر، إلا أنها قالت إنها متفائلة بشأن إيجاد حل مقبول.

وأضافت: "بالنظر إلى المصالح المتبادلة ذات الصلة، فإن وزارة الخارجية واثقة من أنه سيكون من الممكن الاتفاق على حل يلبي هذه المصالح، خاصة فيما يتعلق بموسم الصيف المقبل".

يمثل قطاع السياحة حوالي 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال وكان أحد المحركات الرئيسية لانتعاشه من الأزمة الاقتصادية وديون 2010-2014.

وقالت جمعية الفنادق AHP، إن أكثر من 90٪ من الفنادق البرتغالية ما زالت مغلقة بعد الإغلاق المفروض في مارس، وتتوقع خسائر في الإيرادات تصل إلى 1.4 مليار يورو بين مارس ويونيو.