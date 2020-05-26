كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحث الصين على احترام الحكم الذاتي لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على سلطات الصين احترام الحكم الذاتي لإقليم هونج كونج، وسط جدل حول الخطط الصينية لاعتماد قانون للأمن القومي لها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، الذي يمثل الحكومات الأوروبية: "نحن نعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونج كونج بما يتماشى مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف بعد مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن أوروبا واليابان "تتشاركان نفس الأفكار" بشأن الصين، موضحًا: "نحن لسنا ساذجين بشأن السلوك الصيني".

وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحكم استقلالية هونج كونج.

اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، قانونا أمنيًا من شأنه أن يقلل من الوضع القانوني المنفصل لهونج كونج ومن المتوقع أن يناقشه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ويوافق عليه يوم الخميس.

Advertisements

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضية في اجتماع دوري يوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الكتلة ستنظر في فرض عقوبات على بكين.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "استراتيجية أكثر قوة" لبكين.

وقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بفرض عقوبات على الصين حال تطبيقها قانون الأمن القومي في هونج كونج الهادف إلى "منع انفصال" المدينة.

واعتبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، في حديث لقناة "NBC"، أن التشريع، الذي يدرسه حاليا البرلمان الصيني، قد يعرض للخطر مكانة هونج كونج كمركز مالي إقليمي.

وقال أوبراين: "يبدو أنهم يسعون إلى الاستيلاء على هونغ كونغ من خلال هذا القانون للأمن القومي".

وأوضح أوبراين أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "لن يكون بإمكانه، حال قيامهم بذلك، تأكيد الحفاظ على درجة عالية للحكم الثاني في هونج كونج، وفي حال حدوث هذا الأمر سيتم فرض عقوبات على كل من هونغ كونغ والصين".