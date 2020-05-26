كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم إعادة فتح كندا.. الأطفال يعانون بدور الحضانة من عزل طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمضى الأطفال في دور الحضانة في كندا أسابيع دون أن يتمكنوا من رؤية والديهم شخصيًا ولا تزال خطط لم الشمل الآمن غير مؤكدة، حتى مع إعادة فتح المتاجر وصالونات الشعر وبعض مراكز الرعاية النهارية، وفقًا لمحامي حماية الأطفال.

وتقول حكومات المقاطعات، التي علقت معظم زياراتها في أواخر مارس وأوائل أبريل لمكافحة انتشار الفيروس، إنه تم السماح بها في ظروف استثنائية.

لكن من الناحية العملية، قال محامون من جميع أنحاء البلاد لـ"رويترز"، إن هناك استثناءات قليلة من إجراء التباعد الاجتماعي، الذي أصاب السكان الأصليين في البلاد بشكل خاص.

وقالت الأم التي عادة ما ترى أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 سنوات مرتين في الأسبوع، إنها غير قادرة على القيام بذلك منذ أن أوقفت كولومبيا البريطانية حضانة الأطفال في 26 مارس.

تذكر خطة إعادة التشغيل في المقاطعة المكونة من 24 صفحة المتاحف والعلاج بالتدليك وصناعة الأفلام، ولكن ليس زيارات للأطفال تحت الرعاية.

وقال والد من كولومبيا البريطانية لطفلين يعمل في الحرف: "لا أعرف كيف يمكن أن أعتبر عاملاً أساسيًا، لكنني لست والدًا أساسيًا، يمكنني العودة إلى العمل، لكن لا يمكنني رؤية أطفالي؟".

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"رويترز" لا تسمي الآباء لحماية هويات أطفالهم.

وقال متحدث باسم المقاطعة، إن التغييرات على سياسة الزيارة "قيد المراجعة" وتم اعتماد أكثر من 150 إعفاء للسماح بزيارات لعائلات معينة في غضون ذلك. كان هناك 5805 أطفال في الحضانة في كولومبيا البريطانية وحدها حتى 31 ديسمبر.

وقالت المقاطعة، في بيان: "في هذه الأوقات غير المسبوقة، نحتاج إلى دعم تلك الروابط الحاسمة بأكثر طريقة آمنة. في الوقت الحالي، هذا يعني دعم الزيارات الافتراضية مع أفراد العائلة من خلال Skype وعن طريق الهاتف حيثما أمكن".

كندا ليست وحدها في تعليق الاتصال - اتخذت العديد من الولايات الأمريكية خطوات مماثلة. لكن الخطوات لاستئناف الزيارات تتخلف عن عمليات إعادة افتتاح أخرى عبر كندا.

في ألبرتا، سُمح بإعادة فتح مراكز الرعاية النهارية في 14 مايو، لكن وزارة خدمات الأطفال لا تزال تعمل على خطة للسماح بالزيارات.