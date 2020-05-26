كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة بـ"الشيوخ" الإيطالي تصوت ضد تحقيق "سالفيني" بشأن المهاجرين العالقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، طلبًا من قضاة التحقيق مع ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليمينية، لرفض تصريح قارب إنقاذ للمهاجرين للهبوط العام الماضي عندما كان وزيرًا للداخلية.

وحسب وكالة "رويترز"، رفضت اللجنة بأغلبية 13 صوتاً مقابل 7 طلباً من المحكمة بالشروع في التحقيق بتهمة الاختطاف المزعوم للمهاجرين، ولا يزال تصويت مجلس الشيوخ بالكامل يعكس قرار اللجنة.

ورفض "سالفيني" السماح لسفينة تقل أكثر من 100 مهاجر تم إنقاذه في البحر بالهبوط في إيطاليا في أغسطس من العام الماضي، أثناء خدمته في حكومة التحالف السابقة.

أمر مدعٍ إيطالي في نهاية المطاف بمصادرة وإخلاء السفينة، التي تديرها مجموعة المساعدات الإسبانية Open Arms.

بموجب القانون الإيطالي، لا يمكن محاكمة الوزراء السابقين بسبب أفعالهم أثناء وجودهم في السلطة دون إذن برلماني.

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وعلق "سالفيني" على فيسبوك بعد قرار اللجنة، قائلًا: "بصفتي وزيرًا للداخلية، كان واجبي الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر والرق".

صوتت حركة النجوم الخمسة الحاكمة المناهضة للمؤسسة والحزب الديمقراطي اليساري الوسط لرفع الحصانة عن "سالفيني"، بينما دعمه المستقلون وأعضاء مجلس الشيوخ من اليمين.

ولم يصوت ائتلاف إيطاليا فيفا الصغير لرئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي يدعم الحكومة، في حين صوت سناتور 5 نجوم ضد التحقيق.

في 14 شهرًا كوزير للداخلية، كبح "سالفيني" وصول المهاجرين وهدد بفرض غرامات على سفن الإنقاذ التي تديرها مجموعات مساعدة مستقلة ، بينما ضغط على دول أوروبية أخرى لاستقبال المزيد من المهاجرين.

وقد أذن مجلس الشيوخ للقضاة بالفعل بمقاضاة المتهمين في قضية منفصلة ولكن متطابقة تقريبًا، فيما يتعلق بالمهاجرين المحاصرين على متن سفينة خفر السواحل في يوليو الماضي.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن رابطة سالفيني المناهضة للمهاجرين لا تزال أقوى حزب في إيطاليا حيث تدعمها نسبة 27٪ تقريبًا، لكن هذا التصنيف انخفض خلال أزمة فيروس كورونا.