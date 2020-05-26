كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مصادر تعلق على قانون الصين للأمن القومي في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يمنع تشريع بكين للأمن القومي المخطط لهونج كونج قضاتها الأجانب من التعامل مع محاكمات الأمن القومي، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم المخاوف بشأن الاستقلال القضائي للمدينة، كما كشف أشخاص مطلعون على الأمر.

بعد أن فقد صبره على فشل هونج كونج في تبني تشريعات الأمن القومي بمفردها، أعلنت الصين يوم الخميس، أنها ستسن قوانين مباشرة للتعامل مع الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة.

وأضافت المصادر، إن التشريع لا يزال عرضة للتغيير، سيشهد أيضًا إنشاء وكالات الأمن الحكومية المركزية والمدينة في هونج كونج.

ورفض الأشخاص المطلعون على القضية تحديد هويتهم لأنهم ليسوا مفوضين للتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقالت حكومة هونج كونج، إن التشريع لن يؤثر على استقلالها القضائي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بلجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للتعليق. ولم يستجب مكتب شؤون هونج كونج وماكاو الصيني على الفور لطلب للتعليق.

تأتي مساعي بكين من أجل التشريع بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج العام الماضي، مدعومة بالمخاوف بين الكثيرين في مدينة تآكل بكين لاستقلالها الذاتي تحت "دولة واحدة، تم إنشاء نظامين "عندما تم تسليمه من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.

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وتلقي الصين باللوم على الاحتجاجات على "مثيري الشغب" المناهضين للصين، والذين يساعدهم أحيانًا قوى أجنبية وخارجية غير محددة.

ولم تذكر موعد اكتمال التشريع لكن مصادر ومندوبين في البرلمان الصيني قالوا، إنه من المحتمل أن يتم سنه قبل الانتخابات التشريعية في هونج كونج في سبتمبر.

ينبع قضاة هونج كونج الأجانب من ترتيب تم وضعه في تسليمها عام 1997 للمساعدة في الحفاظ على مصداقيتها كمركز مالي دولي.

وتضم أعلى محكمة، وهي محكمة الاستئناف النهائي، 23 قاضيًا، منهم 15 أجنبيًا، من أماكن مثل بريطانيا وكندا وأستراليا. ويعمل جميعهم كأعضاء غير دائمين في المحكمة، مما يعني أنهم مدعوون بشكل دوري للبت في القضايا.

وقالت المصادر، إنه في حين أنه بموجب القانون الجديد لن يكون بمقدورهم التعامل مع قضايا الأمن القومي، إلا أنهم لن يتم استبعادهم من القضايا المدنية أو المالية أو غيرها.

ومع ذلك، فإن أي خطوة للحد من دور القضاة الأجانب من المرجح أن تثير انزعاج بعض المحامين والقضاة في هونج كونج، الذين يخشون بالفعل من استقلال القضاء المتبجح بالمدينة تحت تهديد قيادة الحزب الشيوعي في بكين.

وقالت نقابة المحامين في هونج كونج، إن خطة الصين لفرض القانون دون استشارة عامة أو تدقيق تشريعي محلي تسببت في "قلق عميق في المجتمع المحلي والدولي".