كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة 47 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في ا مملكة المتحدة 47 ألف حالة، اليوم الثلاثاء، وهي تكلفة بشرية باهظة يمكن أن تعين وظيفة رمئاسة وزراء بوريس جونسون.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن 42173 شخصًا لقوا حتفهم في إنجلترا وويلز مع وجود فيروس كورونا المستجد حتى 15 مايو، ليصل إجمالي عدد المملكة المتحدة إلى 47343 - والتي تتضمن بيانات سابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى الوفيات الأخيرة في المستشفيات في إنجلترا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأكدت حصيلة وفيات قرابة 50 ألفًا مكانة بريطانيا كواحدة من أكثر الدول تضررًا في جائحة أودت بحياة 345400 على الأقل في أنحاء العالم.

كان على "جونسون"، الذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب تعامله مع الوباء، أن يدافع عن كبير مستشاريه دومينيك كامينجز الذي قاد 250 ميلاً من لندن للوصول إلى رعاية الأطفال عندما أُمر البريطانيون بالبقاء في المنزل لمحاربة الفيروس.

استقال دوجلاس روس، أحد وزراء "جونسون" الأحدث، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا. وقف جونسون بجانب كامينجز، قائلًا، إن المساعد اتبع "غرائز كل أب".

وتقول الحكومة، إنها على الرغم من أنها ربما ارتكبت بعض الأخطاء، إلا أنها تصارع أكبر أزمة للصحة العامة منذ تفشي إنفلونزا عام 1918، وأنها أكدت عدم إرهاق الخدمات الصحية.

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على عكس عدد الوفيات اليومي الذي تنشره الحكومة، تشمل أرقام اليوم الثلاثاء الحالات المشتبه فيها وحالات مؤكدة من فيروس كورونا.

لكن حتى هذه الأرقام تقلل من عدد الوفيات الحقيقي.

وفي مارس قال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، إن إبقاء الوفيات دون 20 ألف شخص "نتيجة جيدة". في أبريل، ذكرت وكالة "رويترز"، أن أسوأ سيناريو للحكومة كان 50.000 حالة وفاة.

يراقب خبراء الأمراض العدد الإجمالي للوفيات التي تتجاوز المعتاد للمبلغ خلال العام، وهو نهج قابل للمقارنة دوليًا.

تشير العلامات المبكرة إلى أن أداء بريطانيا سيئ هنا أيضًا.

وقال إحصائي ONS نيك سترايب، إن الوفيات الزائدة تقترب الآن من 60.000 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مستشهدة بأحدث البيانات - وهو عدد يعادل عدد سكان المدن التاريخية مثل كانتربري وهيريفورد.