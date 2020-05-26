شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تعرف على مرشحي رئاسة برلمان خامنئي في إيران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 يتنافس ستة مرشحون على رئاسة البرلمان الإيراني الذي من المتوقع أن يبدأ أعماله في يوم 27 مايو الجاري .

Advertisements والأسماء المتنافسة هي محمد باقر قاليباف، وعلي نيكزاد، وحميد رضا حاجي بابائي، وشمس الدين حسيني، ومصطفى مير سليم، فريدون عباسي . وجاء إعلان ترشحهم لرئاسة البرلمان الإيراني خلال اجتماع تكتل الأصوليين التابع للبرلمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. تعرف على مرشحي رئاسة برلمان خامنئي في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.