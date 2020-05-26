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وثيقة قديمة تشير إلى هوية قاتلي مدير أمن شبام في حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 مايو 2020

كشفت وثيقة قديمة إلى هوية المسلحين المتورطين في إغتيال مدير أمن مدينة شبام بوادي حضرموت، صالح بن علي جابر، وأربعة من مرافقيه بعبوة ناسفة .

 

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وأظهرت الوثيقة الموجهة من جابر إلى مدير امن وادي وصحراء حضرموت، أن جابر تعرض لمحاولتي إغتيال من قبل منتسبين المنطقة العسكرية الأولى .

 

وكشفت الوثيقة إلى ان من وقف أمام محاولتي الإغتيال السابقتين هو ضباط وافراد من اللواء 135 مشاه التابع للمنطقة العسكرية الاولى، على خلفية تنفيذه الاوامر الصادرة اليه بمنع التجمعات واغلاق اسواق القات للحد من انتشار فيروس  .

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