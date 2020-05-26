شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يهنئ نظيره الارتيري بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ،اليوم، برقية تهنئة لنظيره الارتيري إسياس أفورقي ،هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

Advertisements وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني واطيب التبريكات له بهذه المناسبة الوطنية..متمنياً لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة أرتريا الصديق التقدم والازدهار.

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