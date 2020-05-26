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شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يهنئ نظيره الارتيري بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ،اليوم، برقية تهنئة لنظيره الارتيري إسياس أفورقي ،هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني واطيب التبريكات له بهذه المناسبة الوطنية..متمنياً لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة أرتريا الصديق التقدم والازدهار.
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