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كورونا يصيب 139 ألفا و511 حالة في إيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7508 حالة، بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

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وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الثلاثاء، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 139 ألفا و511 حالة، بعد تسجيل 1787 إصابة جديدة.

 

ولفت إلى أن 2567 من المصابين في وضع صحي حرج، مشيرا إلى أن عدد المتعافين تجاوز الـ109 آلاف.

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