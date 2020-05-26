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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 عسكريين إثر سقوط مروحية في روسيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر هبوط حاد لمروحية من طراز " مي - 8 " في مطار أوغولنيه كوبي في تشوكوتكا أقصى شمال شرق روسيا.
وأوضح رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، سيرجي سافتشينكو أن الحادث وقع خلال اختبار العسكريين للمروحية بعد عملية إصلاح وصيانة، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد سقوطها.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن المعطيات الأولية تدل على أن سبب الحادث كان عطلا فنيا.
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