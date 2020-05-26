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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش بالعراق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي معتز الجبوري.
وقال الجهاز في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت بعملية نوعية من قتل الإرهابي معتز الجبوري".
وأضاف أن "الإرهابي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي".
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