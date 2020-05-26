شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش بالعراق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي معتز الجبوري.

Advertisements وقال الجهاز في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت بعملية نوعية من قتل الإرهابي معتز الجبوري". وأضاف أن "الإرهابي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي".

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