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شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 4916 من كورونا في البحرين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.
وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.
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