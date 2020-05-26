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طيران التحالف يستهدف موقع تخزين أسلحة للحوثيين في كتاف صعدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 مايو 2020

استهدف طيران التحالف العربي، موقع تخزين أسلحة للحوثيين في محور كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

 

وقالت مصادر عسكرية، إنه تم رصد أحد المواقع للمليشيات الحوثية بالقرب من وادي الفرع التابع اداريا لمديرية كتاف بمحافظة صعدة ، ويتم التخزين للاسلحة والذخائر وتم التعامل معهم بكل حرفية وقوة إضافة إلى أفراد كانوا متواجدين في المكان ومصرعهم جميعا، عبر طيران التحالف.

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ويأتي القصف ردا على الخروقات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي للهدنة المعلنة لمواجهة .

 

وقد أسفر القصف عن تدمير الموقع ومصرع كل من كان عليه من عناصر المليشيات الإنقلابية

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