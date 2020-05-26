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شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف موقع تخزين أسلحة للحوثيين في كتاف صعدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
استهدف طيران التحالف العربي، موقع تخزين أسلحة للحوثيين في محور كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إنه تم رصد أحد المواقع للمليشيات الحوثية بالقرب من وادي الفرع التابع اداريا لمديرية كتاف بمحافظة صعدة ، ويتم التخزين للاسلحة والذخائر وتم التعامل معهم بكل حرفية وقوة إضافة إلى أفراد كانوا متواجدين في المكان ومصرعهم جميعا، عبر طيران التحالف.
ويأتي القصف ردا على الخروقات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي للهدنة المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقد أسفر القصف عن تدمير الموقع ومصرع كل من كان عليه من عناصر المليشيات الإنقلابية
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