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شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23165.
وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين إن البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1418.
وحتى اليوم الثلاثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877
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