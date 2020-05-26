شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب شهرين.. بدء عودة الموظفين لعملهم في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
بدأ موظفو الحكومة والقطاع العام بالأردن العودة التدريجية لعملهم اليوم الثلاثاء بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات العزل العام المتبعة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.
وقال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية إن من المتوقع أن يعود نحو 60 بالمئة من الموظفين إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية تحافظ على التباعد الاجتماعي.
وتوقف أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 250 ألفا عن العمل في مكاتبهم منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف مارس.
وقالت الحكومة في نهاية الشهر الماضي إنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس ورفعت العديد من القيود فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.
وسجل الأردن 711 حالة إصابة مؤكدة وتسع حالات وفاة بالفيروس. وحذر بعض المسؤولين الطبيين من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بعد تخفيف القيود.
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