شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. تعافي 163 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 163 حالة إضافية من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4916، وتسجيل 52 حالة إصابة جديدة منها 39 حالة لعمالة وافدة، و13 حالة لمخالطين لحالات قائمة، حيث تم إجراء 3000 فحص خلال الـ 24 ساعة.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 25 حالة، منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4284 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4293 حالة قائمة.