شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. المقاهي تستقبل الزبائن بعد شهرين من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

فتحت المقاهي والمطاعم أبوابها اليوم الثلاثاء في تونس بعد غلق استمر أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد منذ اعلان الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي. وسمحت السلطات بإعادة الفتح مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد، ما مكن الآلاف من المعطلين مؤقتا من استئناف عملهم تدريجيا اليوم.

واشترطت السلطات استقبال الزبائن لحمل المشروبات والوجبات فقط ودون الجلوس أو المكوث في المقاهي والمطاعم، بهدف تفادي التجمعات والاختلاط. كما حجرت تدخين النرجيلة خلال هذه المرحلة.