شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني يستقيل بسبب كسر «كامينجز» لإجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل

استقال دوجلاس روس وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا اليوم الثلاثاء قائلا إن "تبرير مستشار رئيس الوزراء لسفره خلال إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا يستند لقرارات يشعر الآخرون أنها ليست متاحة لهم".

كان دومينيك كامينجز، أقرب مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد رفض الاستقالة أمس الاثنين قائلا إنه لم يرتكب خطأ بقطعه 400 كيلومتر بالسيارة إلى شمال إنجلترا في وقت تخضع فيه البلاد لإجراءات عزل صارمة لمنع انتشار الفيروس.

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ووقف جونسون إلى جانب مستشاره وقال في مطلع الأسبوع إن مساعده انساق وراء "غريزة كل أب" عندما سافر مع زوجته من أجل الاعتناء بطفلهما الصغير.

وقال روس في رسالة إنه تقبل البيان الذي أصدره كامينجز أمس الاثنين وبرر فيه "الأفعال التي أقدم عليها عندما ارتأى أنها الأمثل لمصلحة أسرته. غير أن هذه قرارات يشعر كثيرون أنها ليست متاحة لهم".

وأضاف "لديّ ناخبون لم يودعوا أحباءهم، وأسر لم تجتمع للعزاء، وأناس لم يزوروا أقاربهم المرضى لأنهم التزموا بتعليمات الحكومة. لا يمكنني أن أقول لهم صادقا إنهم كانوا جميعا مخطئين وإن مستشارا واحدا كبيرا بالحكومة كان على صواب".