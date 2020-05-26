شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تحبط وصول 400 مهاجر إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أحبط خفر السواحل الليبي محاولة عبور نحو 400 مهاجر عبور البحر المتوسط إلى أوروبا مستقلين خمسة قوارب خلال اليومين الماضيين. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 317 مهاجرًا أُعيدوا إلى ليبيا ليل الأحد، وأُعيد أكثر من 70 آخرين أمس، مبينة أن شخصين ضمن مستقلي القوارب ربما غرقا.

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