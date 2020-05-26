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قبرص تمدد حظر الرحلات الجوية 11 يوماً

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مدّدت قبرص اليوم حظر الرحلات الجوية حتى الثامن من شهر يونيو المقبل وذلك في إطار جهود احتواء تفشي .

وأوضحت وزارة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية - في بيان صحفي - أن المرسوم الجديد يمدد حظر الطيران لمدة 11 يوما أخر ابتداءًا من 29 مايو الجاري.

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