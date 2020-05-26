شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تمدد حظر الرحلات الجوية 11 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

مدّدت قبرص اليوم حظر الرحلات الجوية حتى الثامن من شهر يونيو المقبل وذلك في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية - في بيان صحفي - أن المرسوم الجديد يمدد حظر الطيران لمدة 11 يوما أخر ابتداءًا من 29 مايو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبرص تمدد حظر الرحلات الجوية 11 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.