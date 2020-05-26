شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. وفيات كورونا تكسر حاجز الـ 8 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الثلاثاء أكثر من 178 ألف و800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 300 حالة منذ أمس الاثنين، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية. وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 8283 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 31 حالة منذ أمس.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 162 ألف مصاب من الفيروس حتى الان.