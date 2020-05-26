شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة آمنة».. مغادرة ثالث الرحلات الاستثنائية من مطار «سيدني» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة لدى أستراليا، عن مغادرة ثالث الرحلات الاستثنائية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، حفظها الله، لمساعدة المواطنين في استراليا الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقالت عبر حسابها الرسمي :"نأمل من المواطنين الكرام الراغبين بالعودة تحديث طلب الرغبة في العودة، كما يمكن تصحيح أو تحديث المعلومات، وإضافة أو ربط مرافقين آخرين بأرقام تسجيل أخرى لتكون الحجوزات مرتبطة مع بعضها، من خلال الرابط التالي: es.mofa.gov.sa/home/index