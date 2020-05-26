أول ناقلة نفط إيرانية تصل الى فنزويلا



وصلت الاثنين أول ناقلة من خمس ناقلات نفط أرسلتها إيران لفنزويلا من أجل تزويدها المحروقات، إلى مصفاة في احدى الموانئ الفنزويلية، في وقت يتجدد التوتر بين طهران وواشنطن.

وكتب وزير النفط الفنزويلي طارق العيسيمي في تغريدة أرفقها بصورة للناقلة الراسية في الميناء "صور لوصول أول سفينة، فورتشن، إلى مصفاتنا في إيل باليتو"، مضيفا "نواصل التقدم والانتصار".

ومصفاة إيل باليتو تقع قرب بويرتو كابيلو في ولاية كارابوبو، على بعد حوالي مئتي كلم غرب كراكاس.

ودخلت الناقلة مساء السبت المياه الاقليمية الفنزويلية تواكبها سفن عسكرية فنزويلية.

ويتوقع ان تصل الناقلات الاربع الاخرى، فورست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل، في الايام المقبلة.

واعلنت البحرية الفنزويلية صباح الاثنين أن الناقلة "فورست" دخلت لتوها المياه الاقليمية الفنزويلية، موضحة عبر تويتر أن سفنا عسكرية "ترافق الناقلة الايرانية الثانية".

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يرصد حركة السفن في العالم أن "فورست" كانت صباحا قبالة جزيرة مارغاريتا الفنزويلية.

وينقل هذا الاسطول نحو مليون ونصف مليون برميل من الوقود ومشتقاته التي تدخل في انتاج البنزين، وفق معلومات صحافية.

وحذرت طهران في الأيام الأخيرة من "تداعيات" في حال أقدمت الولايات المتحدة على منع تسليم شحناتها النفطية لفنزويلا التي تشهد أزمة محروقات حادة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وكانت قد فرضت واشنطن عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وايران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا اكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم لكن انتاجها تراجع بشكل هائل، وتعزو كراكاس هذا الانهيار الى العقوبات الاميركية، في حين ينسبها خبراء فنزويليون ومعارضون قريبون من خوان غوايدو الى خيارات سياسية خاطئة وانعدام الاستثمار والفساد.

واعلنت ايران مرارا دعمها لمادورو الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين وكوبا.

تجدر الإشارة الى ان العلاقات الوثيقة بين كراكاس وطهران تعود الى زمن الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) الذي خلفه مادورو.