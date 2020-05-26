'صبات كونكريتية' في شوارع الرمادي لفرض حظر التجوال.. صور

اغلقت القوات الامنية في مدينة الرمادي بالانبار، الثلاثاء، بعض شوارع القضاء بـ "الصبات الكونكريتية" كاجراءات اتخذتها تلك القوات لتطبيق حظر التجوال الصحي والحفاظ على خلو المحافظة من وباء فيروس كورونا وتنشر الخليج 365 صورا لعدد من الشوارع التي تم قطعها.

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