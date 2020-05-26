صحة كردستان: لا نية لتمديد حظر التجول

نفت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، وجود اي قرار يقضي بتمديد حظر التجول .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الاقليم محمد قادر، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ننفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بتمديد حظر التجوال".
وأكد قادر، انه "لا توجد اي نية لتمديد حظر التجوال في محافظات اقليم كوردستان بعد ايام عيد الفطر المبارك في الوقت الحالي".
وتشهد محافظات اقليم كردستان ، حظر تجوال وقائي يمتد حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا.
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