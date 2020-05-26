سفير العراق بالاردن يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من الجالية في المملكة

اعلن سفير العراق بالاردن حيدر العذاري، اليوم الثلاثاء، شفاء آخر مصاب بكورونا من الجالية العراقية في المملكة الاردنية.



واصاف، "ذلك يكون عدد المصابين من ابناء الجالية (صفر)"، معربا عن "الشكر والامتنان لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين مما ساعد على شفائهم". وقال العذاري في بيان تلقته الخليج 365 نسخة منه، "‏الحمدلله تماثل بالشفاء اليوم اخر مصاب بفايروس كورونا من ابناء الجالية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وعلى اثره غادر مستشفى الأمير حمزة".واصاف، "ذلك يكون عدد المصابين من ابناء الجالية (صفر)"، معربا عن "الشكر والامتنان لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين مما ساعد على شفائهم".

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