تسجيل اكثر من ٩٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا في كرخ بغداد

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بتسجيل اكثر من ٩٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديت لـ الخليج 365 إن "دائرة صحة الكرخ في بغداد سجلت اليوم الاربعاء 16 ايار 2020، اكثر من ٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا"، داعيا المواطنين " الى "تجنب الخروج والزيارات والتجمعات والتزام وصايا الجهات الصحية".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا 91 منها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.
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