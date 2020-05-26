"القتال المسلح" وسط كورونا.. الصين تبحث تطوير التدريب العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستكثف استعداداتها "للقتال المسلح"، والبحث عن سبل جديدة للتدريب العسكري في ظل تأثير جائحة كورونا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله إن بلاده ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية وذلك في ظل تأثير جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس الصيني أن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية، مضيفا أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة.

ويرأس شي اللجنة العسكرية المركزية بالصين وجاءت تصريحاته خلال حضوره اجتماعا عاما لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.

وكان الجيش الصيني قد لعب دورا محوريا في مكافحة كورونا حيث شارك بجنوده ومعداته على الأرض، علاوة على تزويد القطاعات الطبية بالمستلزمات الضرورية للحيلولة دون انتشار الفيروس.