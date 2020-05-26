انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي: حملة البحث عن علاج ولقاح للكورونا جمعت أكثر من 10 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين اليوم الثلاثاء إن الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من مرض كوفيد-19 جمعت حتى الآن 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار). وأضافت على تويتر "نتيجة عظيمة.. الوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات العالمية الذي تقوده المفوضية الأوروبية". وكانت حملة التمويل، التي نأت الولايات المتحدة بنفسها عنها، قد جمعت ثمانية مليارات دولار من زعماء عالميين ومؤسسات أخرى في الرابع من مايو أيار عندما تم إطلاقها.

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