الجيش الليبي يتقدم في طرابلس ويستعد للهجوم على مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة تستعد لشن هجوم واسع على مدينة مصراتة، بعد أن أعلن الجيش سيطرة وحداته على بلدة الهيرة في ضواحي غريان جنوب طرابلس.



وقال المصدر حسب بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة في اليومين القادمين".

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وأشار إلى أن "قيادات الجيش الوطني الليبي بالقيادة العامة تستعد لترتيب الهجوم على المدينة للقضاء على الميليشيات المسلحة وجماعات الإخوان، التي تسيطر على المدينة وحولتها مقراً لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ في مصراتة".

من جهة أخرى، قال القيادي بالجيش محمد الفاخري، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" إن "قواتنا حققت تقدماً مهماً في المعارك ضد ميليشيات الوفاق، وسيطرت على جزء من الطريق الرابط بين طرابلس وغريان".

وأشار إلى أن "هذا الطريق يعد استراتيجياً لكونه يستخدم من قبل مليشيات السراج خط إمداد للمرتزقة في غريان الذين جلبتهم الحكومة التركية للقتال في صفوف مليشيات السراج".

وأضاف الفاخري أن "تقدم وحدات الجيش على الأرض كان بمشاركة كتائب جديدة وصلت في اليومين الماضيين لتعزيز صفوف قوات الجيش في جنوب طرابلس، وتحت غطاء جوي كثيف من سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي".