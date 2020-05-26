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سماسرة يجندون أطفال من سوريا للقتال مع تركيا في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

سماسرة يجندون أطفال من سوريا للقتال مع تركيا في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

  قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عشرات السماسرة يتواجدون في محافظتي إدلب وحلب بسوريا مهمتهم الترويج للقتال في ليبيا.

 

وأوضح أن ذلك يتم عبر إغراء السوريين بالمرتبات الشهرية في استغلال لحالة الفقر التي يعيشونها، تارة وإقناعهم بفتاوى منسوبة لعلماء مسلمين تشرع الوقوف مع تركيا  تارة أخرى.

 

وأضافت المصادر أن السمسار يحصل على 100 دولار أمريكي من كل مقاتل، إضافة إلى عمولة لم تحدد قيمتها من ”مكاتب استقطاب المرتزقة“ التابعة للفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب.

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وبحسب المصادر، يتم تطويع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يكون الطفل متدربا على القتال وسبق أن شارك في المعارك.

 

ووثق المرصد السوري ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتلا بينهم 18 طفلا دون سن 18 عاما، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات من تلك الفصائل.

 

وذكر المرصد السوري أن القتلى من فصائل ”لواء المعتصم“ و“فرقة السلطان مراد“ و“لواء صقور الشمال“ و“الحمزات“ و“سليمان شاه.

 

ولقي هؤلاء حتفهم خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا

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