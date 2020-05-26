مصرع 4 عسكريين إثر سقوط مروحية في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر هبوط حاد لمروحية من طراز " مي - 8 " في مطار أوغولنيه كوبي في تشوكوتكا أقصى شمال شرق روسيا.



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وأوضح رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، سيرجي سافتشينكو أن الحادث وقع خلال اختبار العسكريين للمروحية بعد عملية إصلاح وصيانة، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد سقوطها.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن المعطيات الأولية تدل على أن سبب الحادث كان عطلا فنيا.